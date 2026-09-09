Laura Fernández ordena rotar policías en todo el país

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta de la República, Laura Fernández, giró una instrucción al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Paz y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para implementar un sistema de rotación de policías en el país.

El sistema de rotación de Laura Fernández

“Vamos a instalar un sistema de rotación de los policías”, dijo la mandataria. Luego explicó que el cambio será a nivel provincial. Según su ejemplo, los policías de Guanacaste podrían pasar a trabajar durante tres meses en Heredia y así sucesivamente.

Según explicó, esta decisión busca evitar “arraigos” entre las autoridades y oficiales que “defiendan otros intereses que no sean los de la seguridad nacional”.

Ante esto, Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, dijo que hoy mismo notificaría a los 21 directores de las cárceles nacionales y que, en ocho días, estarían en los nuevos centros penitenciarios.

También, Fernández sugirió que el Poder Judicial hiciera lo mismo con sus jueces y fiscales, pues afirma que “el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también de las policías del Gobierno”.

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Por: Camila Rosales Méndez

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