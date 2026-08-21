Laura Fernández no se guardó nada para cuestionar a diputados de la oposición

Laura Fernández no se guardó nada para cuestionar a los diputados de oposición ante las críticas de sus primeros 100 días de gobierno.

Para los jefes de fracción opositora, las declaraciones de la presidenta se tratan de cortinas de humo frente a las críticas recibidas.

José María Villalta, jefe de fracción Frente Amplio, afirma que “el oficialismo son expertos en cortinas de humo y en intentar desviar la atención”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia rechazó reunirse con las presidencias de la Asamblea y el Gobierno en medio de anuncios de nuevos recortes al Poder Judicial.