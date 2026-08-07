Laura Fernández lanza mensaje a la población tras el plantón

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se refirió este viernes al plantón realizado por sectores opositores y aseguró que la manifestación demuestra que el país mantiene una “democracia viva”.

Fernández afirmó que las personas que participaron en la protesta ejercieron su derecho a la libertad de expresión y destacó que su administración permitió la actividad sin intervenir con cuerpos policiales.

“Esta es una democracia, aquí el que quiere protestar puede hacerlo mientras no viole los derechos de los demás”, manifestó la mandataria.

Presidenta dice que protesta demuestra que no es una dictadora

La gobernante señaló que la movilización de sectores críticos hacia su administración es una muestra de que en Costa Rica existen garantías para expresar posiciones contrarias al Gobierno.

Fernández afirmó que la protesta evidencia que no está restringiendo derechos ciudadanos.

“Creo que son una muestra clara de que yo no soy ninguna dictadora, de que no le estoy violando los derechos a nadie”, expresó.

Fernández cuestionó presencia de excandidatos y universidades

Durante sus declaraciones, la presidenta aseguró que le llamó la atención la participación de varios sectores políticos y sociales en la manifestación.

Entre ellos mencionó a excandidatos presidenciales que participaron en las elecciones anteriores, así como representantes de universidades públicas.

Fernández cuestionó la presencia de estos grupos y afirmó que su Gobierno busca eliminar lo que considera “privilegios y abusos” en algunas instituciones.

“Estamos eliminando privilegios y abusos en muchas de esas universidades”, señaló.

VIDEO LAURA FERNÁNDEZ TRAS EL PLANTÓN

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También criticó participación de sindicatos y expresidentes

La presidenta mencionó además la presencia del expresidente Luis Guillermo Solís y de organizaciones sindicales durante la protesta.

Según Fernández, algunos sindicatos han defendido intereses que, a su criterio, representan privilegios dentro del sistema político costarricense.

La mandataria reiteró que respeta el derecho a manifestarse, pero aseguró que la decisión de la ciudadanía quedó reflejada en las elecciones nacionales.

Fernández recordó resultado electoral

La presidenta indicó que la mayor expresión de respaldo ciudadano ocurrió durante las elecciones del pasado domingo primero de febrero.

“Entre quienes quieren un estilo de gobierno u otro, la tuvimos el pasado domingo primero de febrero y ustedes ya supieron los resultados”, afirmó.

Fernández insistió en que las manifestaciones forman parte del ejercicio democrático y aseguró que su administración continuará con su agenda de gobierno.