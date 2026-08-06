Laura Fernández indicó que sacarán la corrupción de cualquier institución pública

La presidenta Laura Fernández indicó que van a sacar la corrupción desde cualquier institución pública, una declaración que se da tras la investigación hacia varios policías por aparentes ligámenes con el narcotráfico que han sido objeto de indagación por parte de las autoridades.

La mandataria aseguró que no tolerará actos de corrupción en el aparato estatal y que los funcionarios involucrados en actividades ilícitas enfrentarán todo el peso de la ley.

La mandataria le indico al ministro de Justicia y Paz que “policía que sea condenado por vínculos con bandas del crimen organizado es un policía que usted me va a meter en el CACCO”.

La investigación contra los oficiales de policía se mantiene en desarrollo mientras se determinan las responsabilidades de cada implicado.