Laura Fernández hizo llamada clave a alto funcionario de Estados Unidos

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según informó la Presidencia de la República.

Durante la conversación, ambos funcionarios analizaron temas de interés para Costa Rica y Estados Unidos, con énfasis en seguridad, comercio e inversión.

La llamada forma parte de los esfuerzos del Gobierno costarricense para mantener y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

Seguridad: uno de los temas de la conversación

Fernández y Rubio analizaron oportunidades para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

Costa Rica y Estados Unidos mantienen una estrecha colaboración en diferentes áreas relacionadas con la seguridad, por lo que este tema ocupó un lugar importante durante la conversación.

La Presidencia señaló que ambos gobiernos buscan continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación.

Costa Rica y Estados Unidos buscan fortalecer el comercio

Además de seguridad, la presidenta Laura Fernández y Marco Rubio abordaron temas relacionados con comercio e inversión.

Ambos líderes analizaron oportunidades para fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos.

La Presidencia destacó que la conversación permitió reafirmar la alianza entre el Gobierno de Costa Rica y Estados Unidos.

Presidencia destaca alianza con Estados Unidos

La llamada entre Laura Fernández y Marco Rubio refleja el interés del Gobierno costarricense en mantener una relación cercana con Estados Unidos.

La administración de Fernández busca ampliar la cooperación bilateral en áreas estratégicas para el país, entre ellas seguridad, comercio e inversión.