Laura Fernández habla sobre las batallas de “farmear aura” y realiza uno de sus movimientos

Laura Fernández dio una entrevista a Noticias Repretel tras su rendición de cuentas por los 100 días como presidente de la República. Durante la conversación, la mandataria habló sobre las batallas de “farmear aura” y hasta realizó uno de sus movimientos.

¿Qué dijo?

Como introducción a una pregunta sobre una publicación de la diputada Claudia Dobles, nuestro direcor, Randall Rivera, le preguntó a la mandataria si conocía esta tendencia de la población joven.

Son más positivas las batallas del aura, que las batallas de Laura a los 100 días de gobierno. — Claudia Dobles Camargo (@ClaudiaDobles) August 18, 2026 Publicación.

¿Conoce las “batallas de farmear aura”?

“Sí sé qué es aura porque lo vi en las noticias, pero también les voy a contar, en varias actividades con jóvenes, me han hecho algunas señales”dijo la mandataria.

También comentó que durante una actividad con mujeres jóvenes también aprendió que el gesto del corazón con los dedos.

¿Qué piensa de estas actividades?

Según Laura Fernández:

“Todos tenemos modas y gustos y preferencias diferentes de acuerdo con nuestras generaciones”.

Entrevista en YouTube

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