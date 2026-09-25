Laura Fernández habla en exclusiva sobre error de Manuel Tovar

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, habló en exclusiva sobre el error que llevó a que Manuel Tovar resultara destituido de su labor como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Mandataria envió un audio, en el cual hizo una serie de aclaraciones.

Aclaraciones de Laura Fernández

Lo primero, respondió si existió reclamos por parte del gobierno de los Estados Unidos ante su ausencia en la Reunión del Escudo de las Américas.

“No, no recibí ningún reclamo del Gobierno de los Estados Unidos o de la embajada de ese país aquí. Yo sobre si hubiera considerado asistir, no solo hubiera considerado, es que nunca se me permitió considerarlo, porque no me hicieron llegar la invitación”.

Con esto, confirma que nunca recibió un tipo de invitación para esta reunión, a la que asistió el presidente Donald Trump.

¿Habría asistido al Escudo de las Américas?

“Yo hubiera por supuesto que considerado participar en virtud de la importancia que el Escudo de las Américas tiene en nuestro país, en el marco de la lucha frontal que tenemos contra el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional”, dijo Fernández.

Sobre el error de Manuel Tovar

La presidente detalló el error que tuvo Tovar.

“Evidentemente, la omisión del excanciller Tovar no podía dejarla pasar por alto. Considero que fue una decisión errada de su parte no trasladarme tal invitación y asistir en mi representación sin mi consentimiento”, expresó.

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