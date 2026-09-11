Laura Fernández exige 6 respuestas urgentes tras asesinato de niño de 7 años

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, exigió respuestas a varias instituciones tras el fallecimiento de un niño de 7 años, quien resultó herido en un presunto intento de secuestro.

La mandataria solicitó esclarecer lo ocurrido durante las gestiones para trasladar al menor desde el Hospital Dr. Tony Facio Castro hasta el Hospital Nacional de Niños.

Laura Fernández pide informe en tres días

Mediante una carta dirigida a jerarcas del Gobierno, la presidenta ordenó entregar un informe detallado en un plazo de tres días.

Fernández solicitó conocer cómo actuó cada institución durante la coordinación del traslado aéreo y pidió establecer una cronología de las actuaciones realizadas.

Además, pidió determinar si los protocolos establecidos para este tipo de emergencias se aplicaron correctamente.

Estas son las 6 respuestas que exige

La presidenta también pidió explicar qué circunstancias pudieron afectar los tiempos de respuesta.

Asimismo, solicitó precisar el estado de salud del menor durante la atención inmediata y determinar si estaba médicamente apto para realizar un traslado por vía aérea mientras se coordinaba el vuelo.

Finalmente, Fernández ordenó valorar la apertura de una investigación preliminar sobre los hechos y, si corresponde, iniciar procedimientos administrativos para determinar eventuales responsabilidades legales.

La solicitud ocurre después del fallecimiento del menor, quien también dejó a su madre lesionada tras el presunto intento de secuestro.

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