¿Laura Fernández eliminará la pensión de lujo para expresidentes?

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca eliminar las pensiones de lujo de los expresidentes de Costa Rica.

La iniciativa establece una política de cero tolerancia a las pensiones de los expresidentes y, de aprobarse, alcanzaría tanto a exmandatarios que ya reciben este beneficio como a quienes ocupen la Presidencia en el futuro.

Laura Fernández dice que renunciará a una eventual pensión

Durante una conferencia de prensa, Fernández aseguró que mantiene una posición coherente entre lo que dice y sus acciones.

La mandataria recordó que durante el gobierno de Rodrigo Chaves, cuando se desempeñó como ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional, trabajó en un proyecto para eliminar las pensiones consideradas de lujo.

“Estoy absolutamente comprometida con la eliminación de las pensiones de los expresidentes”, afirmó Fernández.

La presidenta también señaló que cada persona debería recibir una pensión de acuerdo con las cotizaciones que realizó durante su vida laboral.

El proyecto también incluye a Rodrigo Chaves y a la propia Laura Fernández

Fernández enfatizó que la propuesta no busca beneficiar únicamente a los futuros expresidentes.

Según explicó, el proyecto contempla a todos los expresidentes del pasado, incluido Rodrigo Chaves, así como a quienes lleguen a ocupar la Presidencia en el futuro.

La medida también incluye a la propia Laura Fernández, en caso de que la legislación llegue a aplicarse cuando termine su mandato.

“Lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, expresó la presidenta al presentar la iniciativa.

Fernández asegura que continuará trabajando después de la Presidencia

La mandataria utilizó su situación personal como ejemplo para defender la propuesta.

Fernández aseguró que cuenta con 21 años de cotizaciones y que, cuando termine su mandato presidencial, espera continuar trabajando.

La presidenta afirmó que comenzó a trabajar desde joven y que pretende mantener esa dinámica después de dejar el cargo.

Proyecto será enviado a la Asamblea Legislativa

Fernández instruyó al viceministro parlamentario, Alejandro Barrantes, para entregar el proyecto de ley este mismo miércoles a la Asamblea Legislativa.

La presidenta pidió que la iniciativa quede a disposición de los diputados, los medios de comunicación y la ciudadanía.

Ahora corresponderá al Poder Legislativo analizar la propuesta y determinar si avanza el proyecto para eliminar las pensiones de los expresidentes.