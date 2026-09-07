Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de permitir operativos terrestres de EE. UU.

La presidenta Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de permitir operativos terrestres de Estados Unidos para mejorar la seguridad nacional, en medio del debate sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

La mandataria señaló que la medida se evaluaría en el marco de los acuerdos bilaterales y las necesidades del país en materia de seguridad.

La declaración ha generado reacciones encontradas entre los sectores políticos y la ciudadanía, que cuestionan la soberanía nacional ante una posible intervención extranjera en territorio costarricense.