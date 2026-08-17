Laura Fernández cumplió 100 días como presidente de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, cumple este lunes sus primeros 100 días de gobierno desde que asumió el 8 de mayo, un periodo caracterizado por encuentros con la cúpula del Poder Judicial, el anuncio de un golpe de Estado institucional y la primera manifestación de oposición en la plaza de la Democracia.

La administración Fernández ha priorizado el combate al crimen organizado como uno de los ejes centrales de su gestión, en medio de un contexto de seguridad que mantiene en alerta al país.

Otros temas que han marcado este arranque gubernamental incluyen la situación de Crucitas, la implementación de pruebas de polígrafo y las discusiones en torno al presupuesto nacional para el próximo periodo fiscal.