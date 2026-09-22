Laura Fernández recibe petición del presidente de Colombia durante reunión

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibió una inesperada petición del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante la reunión bilateral que ambos sostuvieron este martes en Barranquilla.

Colombia pide revisar requisito de visa

Durante la conferencia de prensa conjunta, el mandatario colombiano pidió a Fernández estudiar la posibilidad de eliminar el requisito de visa para los ciudadanos colombianos que desean ingresar a Costa Rica.

De La Espriella recordó que Colombia no exige visa a los costarricenses y planteó avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria entre ambos países.

El presidente colombiano también vinculó la propuesta con el intercambio de información e inteligencia que ambos gobiernos buscan fortalecer como parte de su cooperación en seguridad.

Fernández se comprometió a estudiar la solicitud, por lo que la visa para ciudadanos colombianos se mantiene vigente mientras las autoridades costarricenses analizan la propuesta.

¿Qué pasa actualmente con la visa?

De acuerdo con la información oficial del Consulado de Costa Rica en Colombia, los ciudadanos colombianos requieren visa para ingresar al país, aunque existen excepciones para determinadas personas que cuentan con visas o condiciones de residencia en terceros países.

La solicitud surgió durante una reunión enfocada principalmente en seguridad, cooperación y lucha contra el narcotráfico. Fernández realiza en Colombia su primera visita internacional como presidenta de Costa Rica.

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