Laura Fernández atribuye los problemas de inseguridad a la gestión del Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández atribuye los problemas de inseguridad que enfrenta el país a la gestión del Poder Judicial, y pide reformas a los diputados para mejorar la situación y agilizar los procesos contra la delincuencia.

La mandataria señaló que es necesario endurecer las penas y garantizar que los criminales no queden en libertad por vacíos legales o trámites burocráticos.

Fernández anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad para que sean discutidos de manera prioritaria.

Claudia Dobles, diputada CAC, asegura que “la presidenta tiene un Ministro de la Presidencia que no ha entendido que el es ministro, que el ya no es el presidente”.