Laura Fernández anuncia firma de convenio con Google

La presidente de la República, Laura Fernández, visitó Noticias Repretel la pasada noche del 19 de agosto, para una entrevista exclusiva con el director Randall Rivera.

Uno de los temas más prolongados en discusión fue el del comportamiento del crimen organizado, puntualmente con el tema de las tecnologías y la Inteligencia Artificial.

¿Qué se dijo al respecto?

La presidente Fernández reveló que se firmó un convenio con Google en esta materia. No fue específica en los detalles, pero sí vino precedido sobre una distendida conversación sobre el comportamiento de la criminalidad en este aspecto tecnológico.

“Las instituciones públicas tienen que modernizarse porque la sociedad cambia, y cambia aceleradamente. Desde el uso de la tecnología, el uso de la Inteligencia Artificial, las necesidades del pueblo de Costa Rica cambiaron y también cambió el comportamiento de la criminalidad”, indicó Fernández.

También, fue clara en indicar su preocupación en el uso de leyes anteriores respecto a delitos del mundo actual:

“Estamos enfrentando el fenómenos de la criminalidad de hoy con leyes de hace 30 o 40 años, que está más profesionalizado, crimen trasnacional, con un nivel de financiamiento enorme”, dijo.

Tras anunciar la firma del convenio con Google, Fernández mantuvo su postura en indicar que es posible que los capos de la droga tengan mejores herramientas de Inteligencia Artificial que el mismo Gobierno, de ahí la importancia de este tipo de vínculos.

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Repase la entrevista al completo en el siguiente enlace.