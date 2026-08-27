Laura Fernández aclara si hay “bukelización” en Costa Rica

La presidente de la República, Laura Fernández, dio una entrevista al medio El País América, donde habló sobre temas como sus 100 días como mandataria nacional, confrontación con el Poder Judicial y el papel de Rodrigo Chaves en su gabinete.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si en Costa Rica hay ‘bukelización’, haciendo referencia si el país va hacia un modelo similar al de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

¿Qué dijo Laura Fernández sobre la ‘bukelización’?

📹 ENTREVISTA | Laura Fernández, presidenta de Costa Rica: "No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas de libertad desde la cárcel [responsabilidad del… pic.twitter.com/Lrnu7t3PbL — EL PAÍS América (@elpais_america) August 27, 2026

“No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas,de libertad, cabecillas de esa bandas, desde la cárcel continuaban liderando su negocio, haciendo estafas, ordenando sicariatos”, dijo Fernández.

Según Fernández, delincuentes de estas bandas llegan a las cárceles, pero en las celdas no se logra romper esa conexión con el exterior. La mandataria confirma que esto es un problema estructural.

Estudio

La presidente de la República asegura que el modelo de Bukele, que han estudiado en El Salvador, como en las visitas técnicas del jefe de estado a territorio nacional, le ha dado a Costa Rica la experiencia comparada de algo que consideran “muy exitoso”.

Fernández fue enfática de que se deben mantener ‘reglas del juego’ de mano dura.