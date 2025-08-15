Laura Chinchilla habló ante diputados sobre inseguridad y su relación con Celso Gamboa, en una comparecencia donde alertó que Costa Rica ha perdido su imagen de país seguro ante inversionistas internacionales.

La expresidenta reveló que la tasa actual de policías (menos de 400 por 100 mil habitantes) está muy por debajo del estándar ideal de 650, lo que explica el deterioro en la percepción de seguridad.

Estos señalamientos ocurren mientras el gobierno enfrenta crecientes desafíos con el crimen organizado.