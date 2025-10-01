El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la mañana de este miércoles el hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby, joven de 27 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 28 de setiembre.

¿Dónde fue encontrado?

El cadáver apareció en Hatillo 8, específicamente en los márgenes del río María Aguilar, una zona que suele estar desolada y con presencia de habitantes de calle.

¿Quién dio la alerta?

Un habitante de calle fue quien reportó la emergencia tras percibir un fuerte olor proveniente del cauce. De inmediato llamó al 9-1-1, lo que permitió a las autoridades llegar al sitio y confirmar el hallazgo.

¿Qué saben las autoridades?

Según el informe preliminar, Kirby presentaba golpes en sus costillas y posibles heridas de arma blanca, por lo que el caso está bajo investigación como una muerte violenta.

La Sección de Homicidios del OIJ mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar qué ocurrió con el joven, cuya desaparición había generado una fuerte búsqueda por parte de familiares y amigos.

LAS ÚLTIMAS IMÁGENES DE KEVIN KIRBY

Esta es una de las fotografías que se tienen sobre la víctima. Kevin se encontraba en una actividad con sus amigos horas antes de desaparecer.