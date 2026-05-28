Las tres lagunas donde los campesinos subían en carreta para que lloviera

El Monte de la Cruz, bautizado originalmente como Cerro Redondo, fue escenario en los años 30 de romerías multitudinarias donde sacerdotes de San Rafael de Heredia organizaban misas a orillas de tres lagunas para pedir lluvias.

Los feligreses llegaban en carretas, caballos y a pie desde todo el cantón, degustaban sus alimentos tras la celebración religiosa y esperaban el milagro del agua ante veranos prolongados que devastaban los cultivos.

Este tesoro natural, que aún conserva nacientes de agua para consumo humano, se consolidó como la zona de recarga acuífera más importante del Valle Central.