El asesinato de Jermaine Cruickshank genera tres hipótesis de las posibles razones de su muerte. El hijo del expresidendente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, recibió disparos de bala en un bar ubicado en el centro de Limón. Crimen ocurrió el pasado 24 de agosto.

Esto dijo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, sobre el asesinato:

"El se encontraba en un bar, en horas de la noche y en ese momento llegan dos sujetos en motocicleta. Uno de los sujetos de la motocicleta se baja, ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención del señor Cruickshank y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momentó le empezó a disparar, terminando con la muerte del señor Cruickshank", dijo el director del OIJ.

Hipótesis

Según fuentes cercanas al OIJ, estas serían las hipótesis de la muerte de Jermaine Cruickshank:

Deuda

La víctima debía ¢138 millones a alias “Pecho de Rata”.

Emocional

Tendría relación con un tema amoroso.

Herencia

Una disputa para conseguir una herencia.

¿Jermaine Cruickshank está vinculado a un grupo criminal?

"Por lo menos esta persona, de acuerdo a lo que tenemos, no estamos hablando de una persona vinculada a una estructura criminal, de momento no va por ahí el tema. Estamos valorando una por una, con prudencia con tal de establecer el caso", comentó Michael Soto, subdirector del OIJ.

Nota: No se tiene mayores detalles sobre estas teorías.

El caso se mantiene en investigación.