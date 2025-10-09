Ya llegó La Sele a Honduras, está casi todo listo para uno de los duelos más importantes de la tricolor en la eliminatoria mundialista, y el ‘Piojo’ Herrera habló al respecto tras su llegada al país de los rivales.

Las seis frases de Herrera

Sobre el partido que plantean

“Dependemos únicamente de lo que hagamos nosotros. Ellos ya consiguieron un triunfo que les da hoy el primer lugar del grupo, pero venimos conscientes de eso y con ganas de hacer un gran partido”.

Sobre Honduras

“Es un muy buen equipo que ha hecho bien las cosas, tiene gente rápida arriba, un buen técnico”.

¿Cómo se siente ante el partido?

“Entiendo que es un momento importante y que me han traído para dar los resultados que busca costa rica como selección. Ese nervio rico que te pone atento para jugar”.

¿Cómo espera el partido?

“Muy disputado, con demasiada entrega, determinación por los muchachos que salten a la casa, tanto los hondureños como los nuestros. Conscientes de lo que nos venimos a jugar”.

Sobre el ambiente en Honduras

“Yo creo que va a ser un ambiente como siempre me ha tocado. Sabemos que es una cancha dura”.

Sobre si alguien intervino en su convocatoria

“No, el día que suceda doy las gracias y me voy. Desde que llegué dije que nunca iba a cerrar la puerta de ningún jugador que necesitara. Son jugadores importantes, con experiencia”.