Desde las 10:30 a.m. agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un operativo en la casa de Ligia Faerrón, la empresaria de San Carlos que se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de setiembre.

¿Por qué en la casa?

Agentes judiciales realizan un levantamiento de evidencias que podrían ser vitales para dar con el paradero de Faerrón.

De momento, no se han encontrado incidicios de que se diera un suceso violento en la vivienda.

Declaraciones del hijo

Luis Ricardo Ponce fue enfático en recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en la casa, las cuales fueron desconectadas.

“Yo manifiesto que para mí es muy importante, es crucial, sustraer los videos de la grabación de las cámaras de seguridad“

“Yo me desplazo ayer en horas de la madrugada desde Guanacaste, ya que me indican que el día de ayer en horas de la mañana se va a realizar el registro de la propiedad, ya sea para recolectar evidencias, descartar un cuerpo, entre otras cosas. Yo me vengo y me indican que no se va a realizar”

“El día de ayer yo vuelvo, me presento y me indican que hoy se va a realizar el registro de la propiedad. En horas de la mañana me presento, no pasa nada, me vuelvo a presentar a los tribunales, ya ellos dicen que el equipo llegó. De momento estamos aquí, ojalá se puedan recoger evidencias importantes para poder tener un poco más de información”.

Recordar que el carro de Ligia fue hallado desarmado y vendían sus repuestos en redes sociales.