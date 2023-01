La acusación contra Dani Alves por una presunta agresión sexual sumó un nuevo capítulo en las últimas horas porque la abogada de la víctima, Ester García López, brindó una entrevista en la que calificó la detención como un “caso ejemplar” y dio detalles de lo sucedido la noche del 30 de diciembre.

En una extensa charla para el medio brasileño UOL, López dio mayores precisiones sobre cómo se encuentra la víctima: “Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir. El Hospital Clinic le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa”. Esta última afirmación se debió a que Alves “no utilizó preservativo” en el acto sexual denunciado.

Cabe recordar que el lateral derecho había asistido a la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. El supuesto abuso sexual habría ocurrido en un baño del establecimiento y el medio español El Periódico escribió que ambos estuvieron dentro de ese baño alrededor de 15 minutos, según muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. “Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”, aseguró la versión de la denunciante.

En este sentido, la abogada reveló que “hay otra mujer que ha sido tocada por él”, ante la pregunta formulada sobre si había sucedido un hecho similar con una de las dos amigas que asistió con ella al lugar. Y manifestó que la rápida recolección de pruebas fue fundamental en el avance inmediato de la causa, que está a cargo del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona: “Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por el trauma, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias”.

“Ofreció una declaración concisa, sin ninguna contradicción. Recordaba todo de principio a fin”, contó y explicó las razones de esta frase: “Una víctima de agresión sexual da varios testimonios: explica los hechos cuando llega al hospital, vuelve a explicar en la comisaría, tiene que volver a hablar en el juzgado, solo hay tres testimonios que deben perdurar en el tiempo. No puede haber contradicciones. Esto suena fácil, pero no lo es. Cuando una mujer tiene estrés postraumático -porque este es un evento traumático- es normal que tenga algunos lapsos de memoria, y que con el paso de los días recuerde hechos que no relató, pero que sucedieron”. También declaró que su cliente no había ingerido alcohol: “Esto es importante, porque en los casos de sumisión química -cuando se mezclan alcohol y medicación- pueden existir grandes lapsus de memoria”.

Por otro lado, desestimó la posibilidad de un acuerdo económico extrajudicial, ya que reveló un diálogo mantenido con la mujer: “Recuerdo su mirada. Me miró y me dijo: ‘Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida, y no quiero una indemnización, quiero la cárcel’. Ella fue muy firme al respecto, y eso me impactó. Le dije: ‘Lo sé, pero tiene derecho a una indemnización, porque hubo daños físicos y habrá consecuencias, daños morales’. Y ella insistió, dijo: ‘Yo no quiero dinero’”. “Tenemos que respetar su decisión. Hubiera preferido que ella lo hubiera aceptado, porque es su derecho. Pero si ella no lo quiere, lo respetaré. No le pediré que haga lo contrario”, amplió.

La letrada expresó su intención por “mantenerla lo más alejada posible de los medios, que no vea televisión ni escuche nada, para que no se enoje, pero es difícil” por la masividad que tomó esta situación. Señaló que “este caso fue una excepción” porque en otros las denunciantes “se sienten cuestionadas no solo en la unidad policial, sino frente al juez y esto las desanima”.

“Independientemente de cómo termine, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente. Hay muchas mujeres que no denuncian cuando se trata de una figura pública por la dificultad a nivel emocional y judicial. Pero yo creo que en este caso, cómo sea que termine -espero que termine con una condena-, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, ahondó en cuanto a este hecho.

El futbolista fue detenido tras comparecer en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona a mediados de enero. Fue trasladado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde la jueza fijó la prisión por considerar que había un elevado riesgo de fuga, ya que nació en Brasil (país que no tiene tratado de extradición). Ester García López se apoyó en esto para contar los motivos de su aprehensión: “La existencia de pruebas, las contradicciones que presentan los testimonios del señor Alves y el riesgo de fuga porque es una persona con gran capacidad económica, que no vivió en España y que tiene doble nacionalidad”. Se enfrenta a una pena de 4 a 12 años de cárcel.