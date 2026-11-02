Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las razones que pueden provocar una pérdida excesiva de pelo incluyen componentes genéticos, hormonales, estrés y deficiencias nutricionales.

La doctora Cynthia Ulloa, dermatóloga, explica que el estrés físico y emocional, las dietas extremas, la falta de hierro y vitamina D, la anemia y los problemas de tiroides influyen en la caída, al igual que los cambios hormonales del embarazo, el postparto y la menopausia.

Además, la especialista detalla los tratamientos disponibles, cómo se aborda la alopecia severa, si son de por vida y en qué casos funcionan los implantes.