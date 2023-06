Kylie Jenner dio a luz a su segundo hijo el 2 de febrero de 2022. Siguiendo la particular tradición de su familia de poner nombres poco convencionales a sus hijos, Kylie nombró al pequeño Wolf (lobo en inglés).

Sin embargo, tras 16 de meses de haber nacido, Kylie y el padre de la criatura, Jacques Berman Webster II, mejor conocido como Travis Scott, han considerado que ese nombre no va muy bien con la personalidad de su hijo, por lo que decidieron cambiarlo de manera oficial por Aire.

Desde marzo pasado, Jenner ya había confirmado en sus redes sociales que el nombre de su hijo ya no era Wolf, pero nunca especificó cuál era su nuevo nombre. No obstante, en varias publicaciones compartió que los padres comenzaron a apodar al bebé como “Aire”, y al parecer, este apodo les gustó tanto que terminó siendo el nombre oficial del pequeño.

“No sentimos que fuera él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo Wolf en todas partes”, explicó Kylie en su momento. Anteriormente, el nombre completo del bebé era Wolf Jacques Webster; ahora se sabe que Wolf será cambiado por Aire pero es incierto si el nombre de Jacques seguirá presente.

Respeto a la pronunciación del nombre, varios usuarios de Snapchat preguntaron a la socialité si se pronunciaba “Air” o “Airey”, a lo que Kylie contestó “Air” junto a un corazón. Curiosamente, una fuente de People aseguró que su significado era “León de Dios”; no se sabe si esto fue dicho por la misma Kylie o fue una suposición de la fuente, en todo caso, se trataría de un error de traducción, ya que es el nombre de Ariel el que tiene este significado en su origen hebreo.

Kylie y Travis se separaron en febrero de este año, pero de haber continuado juntos, el nombre del niño hubiera podido volver a cambiar. Durante un episodio de The Kardashians transmitido en septiembre de 2022, Kylie compartió que Travis seguía cambiándole el nombre al pequeño Wolf.

“Travis en realidad todavía cambia su nombre algunas veces. Volverá y dirá: ‘Realmente me gusta este nombre’. Y luego para el día lo llamará así. Y yo en plan: ‘No podemos volver a hacer esto’”, comentó ante cámaras la más joven del clan Kardashian-Jenner.

La noticia del cambio oficial de nombre llega tan sólo un par de días después de que Kylie compartiera un video con su hija mayor Stormie de cinco años de edad. En el video, madre e hija reinterpretan uno de los diálogos más famosos de la aclamada serie The White Lotus.

El video que ya acumula 81.1 millones de vistas en TikTok fue acompañado con el mensaje “Cuando tu hija llega a esa edad y ya no tienes privacidad”.

Como se mencionó anteriormente, tanto Stormie como Aire son fruto de la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott. La pareja comenzó su amorío en 2017 y después de cinco años terminaron en 2023. Aunque no se sabe con exactitud que fue lo que hizo que la pareja tomara caminos diferentes, una fuente cercana comentó a Entertainment Tonight que esto no significaría un adiós para siempre. Y es que, en 2019, Travis y Kylie ya se había separado en un contexto en la que no había mucha confianza debido a los estilos de vida de ambas celebridades.

Según la fuente, es probable que el amor renazca de un momento a otro, pues al parecer continúan siendo buenos amigos y se ven de manera constante debido a los hijos que comparten. No obstante, es posible que la fuente se equivoque en esta ocasión, pues varios rumores apuntan que Kylie estaría comenzando una relación con el actor más codiciado del momento: Timothee Chalamet.