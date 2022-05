Piqué cree que está contento con su vida y no cree que el matrimonio tenga un impacto en su relación. Cuando Gary Neville le preguntó en The Overlap por qué no se ha casado con Shakira, el español dijo: “No, no estoy casado”.

Neville luego le preguntó a Piqué si no estaba tratando de mantener a Shakira alerta, a lo que respondió: “¡Es su mentalidad!”. Y continuó: “Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, nueve y siete, y trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad de estar casados, está bien”. [sic].

Neville luego bromeó diciendo que Piqué le había propuesto matrimonio a Shakira en privado pero fue rechazado, pero se rió del comentario. “No, no, no”, dijo, “¡Yo te lo diría!”.

El español conoció a Shakira después de protagonizar el videoclip de su sencillo ‘Waka Waka (Time For Africa)’, que fue la canción oficial del Mundial de 2010.