Las raíces del Caribe: la historia detrás de la identidad cultural de Limón

La región caribe de Costa Rica es mucho más que playas y naturaleza, pues su historia está marcada por el encuentro de pueblos originarios, migraciones afrocaribeñas y distintas culturas que dieron forma a una identidad propia en Limón.

La gastronomía, la música, el idioma, la vestimenta y las tradiciones forman parte de una herencia cultural que sigue viva en la provincia y se transmite de generación en generación.

Los expertos en la materia acompañan para explorar y celebrar estas raíces profundas, que han dejado una huella imborrable en la identidad de Costa Rica.