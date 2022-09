Luego de que el Daily Mail publicara un audio en el que presuntamente Byron Castillo reconoce haber nacido en Colombia, Andrés Holguín, abogado del jugador, y Pablo Milad , presidente de la ANFP, sentaron sus distintas posturas al respecto.

Por un lado, Holguín señaló: «El audio que está circulando no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Castillo».

«En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, insistió en una entrevista concedida a Machdeportes, a la vez que avisó que su representado «iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena”.

Milad, por su parte, declaró: «Esto fundamenta más y da más fuerza a nuestra posición. Es una prueba externa, que no está dentro de las pruebas que presentamos, pero consolida más nuestra denuncia».

«Ahora estamos supeditados a lo que determine la Cámara de Apelaciones de la FIFA. Ojalá la decisión sea justa, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias», continuó en diálogo con TVN Red Austral.

Cabe recordar que la Selección ecuatoriana protagonizará el partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el que precisamente enfrentará al país anfitrión. El mismo tendrá lugar en el estadio Al Bayt.

Foto: Jose Jacome – Pool/Getty Images