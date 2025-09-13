Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, ofreció sus primeras declaraciones públicas luego de la muerte de su esposo y calificó el hecho como un sacrificio por ideales mayores.

En un mensaje cargado de emociones y convicción, agradeció a las autoridades locales, estatales y federales por capturar al sospechoso, Tyler Robinson.

En un video difundido poco después del arresto, Erika recordó que “hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su Salvador y Dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires”.

Recordó que Charlie amaba la vida, a su país, a la naturaleza, a sus hijos, y la amaba a ella “con todo su corazón”. Sus ideales, dijo, giraban en torno a la fe, el patriotismo y la familia. En sus propias palabras:

“Mi esposo perdió su vida por mí, por su nación, por nuestros hijos.”

Erika también hizo énfasis en que quienes le quitaron la vida a su esposo no comprendían el poder del mensaje que Charlie predicaba: “predicaba un mensaje de patriotismo, fe y el amor incondicional de Dios. Si creían que la misión de mi esposo era fuerte, no tienen idea de lo que acaban de desatar en este país y este planeta”

Hacia el final de su intervención, la viuda hizo un llamado a los jóvenes para que se sumen al movimiento político que su esposo lideraba, al mismo tiempo que instó a las personas a acercarse a la iglesia.

Su promesa final fue clara: “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, asegurando que hará de ese movimiento “el acontecimiento más grande que esta nación haya visto jamás.”

La viuda de Charlie Kirk, tambien relató entre lágrimas cómo tuvo que explicarle a sus hijos que su padre no regresaría, en medio del dolor por el asesinato del activista.

Kyrk publicó en sus redes sociales la noche de este viernes, imágenes y reflexiones tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk.

La publicación incluye fotografías en las que Erika sostiene las manos de su esposo y le da un último abrazo, acompañadas de la frase: “Te amo. Que Dios te bendiga”.