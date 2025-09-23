Incorporar plantas en los espacios interiores no solo aporta frescura y color, sino que también mejora la armonía y el bienestar en el hogar, según explica doña Alexandra Montero.

Ella recomienda seleccionar especies según las condiciones de cada ambiente, como la resistencia y los requisitos de luz, incluso para áreas desafiantes como baños con poca iluminación o cocinas.

La experta en decoración, también aconseja sobre el tipo de macetas decorativas, la frecuencia de poda y la fertilización necesaria para mantener las plantas saludables y vibrantes por más tiempo.