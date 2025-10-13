Una mujer falleció esta madrugada al quedar atrapada cuando su casa se incendiaba.

¿Dónde se dio este hecho?

Salinas de Esparza, Puntarenas.

¿Qué sucedió?

Vecinos alertan al Cuerpo de Bomberos de un incendio en la zona. A la llegada de los cuerpos de emergencia, controlan el incendio y confirman el hallazgo del cuerpo de una mujer en el lugar.

Por causas que se desconocen, la víctima no logró ponerse a salvo y lamentablemente perdió la vida.

Particulares declaraciones

Noticias Repretel llegó al lugar de los hechos y entrevistó a la expareja de la fallecida. El hombre dio particulares declaraciones sobre la víctima.

"Hay muchas personas que le deseaban el mal a ella, pero eso en la vida no hay que hacerlo, porque somos hijos de Dios"

"Vivía mal con sus hijos", en referencia a la relación.

Cuando se le preguntó por cómo era en vida la víctima, esto respondió:

“Muy celosa, conmigo era muy celosa y muy malcriada, muy rebelde, de todo tenía, muy alegre”.

El caso se mantiene en investigación.