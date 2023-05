Andrés Soto Solís

Jossimar Alcocer al finalizar el juego en zona mixta destacó que vive un bonito duelo con Pablo Arboine a quien destacó como un jugador rápido y muy bueno en defensa.

Arboine también destacó al joven manudo, con quien ha tenido uno de los duelos más interesantes de las finales.

“Lo mismo para él, desde hace tiempo viene haciendo las cosas muy bien y en este torneo se ha reflejado, sabemos que en el 1 contra 1 es muy bueno la clave fue hoy tenerlo sin tanto espacio, sabemos que cuando él viene con el balón condunciendo también es muy bueno, hay que saber respetar al rival y valorarlo cuando hace las cosas bien”.

Saprissa ha tenido problemas en contundencia en las finales, los morados en tres juegos han anotado solo un gol.

“Vamos paso a paso, no estamos concretando las pocas opciones que estamos generando”.

Arboine se desempeña con Vladimir Quesada como defensa derecha, situación que no es extraña para el ex santista.

“Voy a estar donde el profesor me necesite, he jugado en esa posición y otras más a lo largo de mi carrera y siempre voy a dar lo mejor donde el profe me necesite”.

El liderazgo de los jugadores de experiencia del Saprissa va a ser unas de las claves según Arboine para lograr sacar el resultado en Tibás.

“Tenemos grandes líderes para sobrellevar estas cosas en los momentos difíciles y sabemos que nos van a guiar a ese bicampeonato”.

La fortaleza morada ha sido el Ricardo Saprissa y Arboine hecha mano de eso para tomar confianza de cara a la Gran Final.

“Tenemos más de un año de no perder en nuestra casa”.

Por último el defensor morado aseguró que tienen el orgullo tocado.

“Nos han tocado el orgullo, sabemos que en nuestra casa, calladitos, perfil bajo, podemos lograr un resultado positivo para sacar el título”.

“El 3-0 no fue real para nosotros y tampoco fue real para nadie, ya 11 contra 11 el partido cambió”.