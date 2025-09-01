Las ondas de choque son una terapia no invasiva que utiliza ondas de alta energía para estimular la curación y aliviar el dolor en áreas como espalda, cuello y articulaciones, según el Dr. Pablo Sibaja Ramírez, especialista en medicina celular y regenerativa.

Él detalla que este tratamiento, aunque implica golpecitos que pueden ser levemente dolorosos, requiere varias sesiones para mostrar resultados y está contraindicado en ciertos casos, pero ofrece una alternativa efectiva para reparar tejidos dañados sin intervención quirúrgica.