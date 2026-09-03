Las matemáticas siguen siendo el gran reto en primaria

Las matemáticas continúan siendo la materia con mayor desafío para los estudiantes de primaria en Costa Rica. Solo 2 de cada 10 alumnos logran alcanzar un nivel avanzado en la materia, según los datos más recientes del sistema educativo.

Al respecto, la docente Mauren Retana indicó que sobe razonamiento y la lógica matemática es difícil interiorizar todos los conceptos desde pequeños. “Cuando ya están en materias donde tienen que trabajar las operaciones fundamentales, se vuelve muy difícil, de verdad, porque tienen poca comprensión lectora”, explicó.

“Nos dijeron que ya no podían memorizarse las tablas de multiplicar. Yo considero que sí es importante. Entonces, usted, por ejemplo, viene y le pregunta a un estudiante de sexto grado las tablas de multiplicar y ellos no se las saben. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar? ¿Cómo vamos a dividir?”, precisó la profesora Loine Porras.

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de enseñanza y el acompañamiento pedagógico en las aulas para mejorar el rendimiento en esta disciplina.