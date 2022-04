Hace casi 2 meses, Christian Nodal anunciaba su ruptura con Belinda, con quien también estaba comprometido. Desde entonces, los dos artistas no han parado de ser noticia. Mientras que Belinda puso tierra de por medio y está viviendo temporalmente en España, Nodal ha protagonizado varias polémicas como conciertos cancelados y abucheos. Además, aseguran que el artista viven en constante fiesta.

Sin embargo, Belinda ha publicado una fotografía en sus historias de Instagram en la que dejó ver un muñeco de “Chucky”. Se trata de un personaje con el que la intérprete y su ex pareja se identificaban, hasta tal punto que Beli le regaló a Nodal algunas colecciones del conocido “muñeco diabólico”.

La misteriosa imagen que publicó la cantante. (Foto: Instagram @belinda)

Días antes de que los rumores de su separación tomaran fuerza, Christian tuvo una experiencia paranormal con un muñeco de “Chucky” que Belinda le regaló, mientras retransmitía un vivo. Ahí se supo la importancia que el personaje tenía en su relación. Por ello la publicación de la artista no ha pasado desapercibida.

¿Nodal también manda indirectas?

Pero sólo un tiempo antes de que Belinda publicará la imagen, Christian Nodal también causó revuelo entre sus fans. El cantante publicó en sus historias de Instagram un video en el que se le ve sentado dentro de un avión y tomando algunas copas de vino. Mientras cantaba a todo pulmón su tema “Mientras no vuelves”.

Las recientes imágenes que dejó ver el intérprete en su cuenta oficial de la plataforma, evidenciarían que en los últimos días el artista está festejando bastante.

Además, la letra del tema que el cantante, de 23 años también narra como un hombre vive adormecido por el amor a su pareja, el alcohol y otras sustancias, con estrofas como: “Pensar en ti, oh, de todo me he metido . Y así seguiré denme ya por perdido . O “Denme un remedio que aún no haya oído”.

Sin embargo, el cantante también mando un extraño mensaje que dejó mas dudas a los fans de los llamados Nodeli. En la última imagen que publicó en sus historias de Instagram, colocó la frase “Tú sí”. Esta la acompañó con un emoji de cara enamorada, haciendo que muchos en redes especularán si fue dedicado a su expareja.