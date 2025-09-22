Hace escasos minutos la Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos confirmaron la muerte de un menor de edad que cayó a un pozo en San Carlos.

Confirmación del fallecimiento

“Se confirma un menor de 2 a 3 años, el mismo sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

Mensaje llega tras una ardua labor para acceder al pozo lleno de agua.

Pozo

El pozo está dentro de una vivienda y según indicaron los cuerpos de rescate, cuando se llega al agua, hay una profundidad de seis metros aproximadamente.

Rescate

Labores de rescate iniciaron poco después de la 1:00 p.m. y ahora autoridades se centran en la extracción del menor.

Más detalles

