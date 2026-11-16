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Las heridas de la infancia que pueden marcar nuestras relaciones en la adultez son aquellos temas no resueltos en la niñez que se convierten en una carga pesada y dejan experiencias dolorosas con el paso del tiempo.
El programa presenta pasos para empezar a soltar esa carga emocional que afecta la forma en que nos vinculamos con otras personas.
Reconocer estas heridas y trabajarlas permite construir relaciones más sanas y libres de patrones que se repiten desde la niñez.