Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Las heridas de la infancia que pueden marcar nuestras relaciones en la adultez son aquellos temas no resueltos en la niñez que se convierten en una carga pesada y dejan experiencias dolorosas con el paso del tiempo.

El programa presenta pasos para empezar a soltar esa carga emocional que afecta la forma en que nos vinculamos con otras personas.

Reconocer estas heridas y trabajarlas permite construir relaciones más sanas y libres de patrones que se repiten desde la niñez.