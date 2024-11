El Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe y A Breeze of Hope, junto a las organizaciones aliadas International Justice Mission (IJM), Equality Now y Manuales para Sobrevivir se unieron a sobrevivientes de violencia sexual infantil para lanzar “LAS HABITACIONES QUE NO CALLAN” en el marco de la Primera Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2024 en Bogotá.

Como antesala a esta conferencia global, el pasado 6 de noviembre se realizó una experiencia inmersiva titulada: “HABITACIONES QUE NO CALLAN”, en la que sobrevivientes donaron sus historias de superación para recrear 3 habitaciones donde fueron víctimas de violencia sexual infantil en el ámbito familiar, eclesial y deportivo. Ministros y representantes de organizaciones globales siguieron un recorrido por cada habitación en la que leían en sus paredes y espacios las historias de superación para luego escanear un código QR y recibir un mensaje personal de cada sobreviviente, diciéndoles el porqué de la urgencia de su compromiso y acción en sus gobiernos. Luego, pasaron a recibir un folleto de demandas y propuestas, firmaron la pared de compromiso, participaron en un conversatorio con las organizaciones aliadas y escucharon 4 ponencias impartidas por profesionales y sobrevivientes de violencia sexual infantil:

Factores socioculturales que nos llevan al silencio , por Lic. Victoria Marichal (Uruguay).

, por Lic. Victoria Marichal (Uruguay). ¿Por qué las víctimas callan? Por Dra. Brisa de Angulo, Esq. MA. Neuropsicóloga y abogada. (Bolivia).

Por Dra. Brisa de Angulo, Esq. MA. Neuropsicóloga y abogada. (Bolivia). Retos del Estado en responder de manera eficiente y con dignidad a las víctimas , por Lic. Salvador Cacho (México).

, por Lic. Salvador Cacho (México). Reparación para víctimas de violencia sexual infantil, por Lic. Claudia Hernández (Guatemala).

Este espacio tuvo como objetivo presentar las demandas de sobrevivientes y organizaciones aliadas para su inclusión en el Llamado Global a la Acción que será presentado en la conferencia. Constituye, además, un hito clave en la agenda global por el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia sexual.

ASISTENTES Y COMPROMISO DE GOBIERNOS.

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se hizo presente en el evento, hizo un recorrido por las habitaciones, conoció a los/las sobrevivientes y firmó su compromiso. Además, recibió de manos de los/las sobrevivientes las demandas y brindó palabras de apoyo durante el evento, para posteriormente reunirse en la Casa de Nariño (palacio presidencial de Colombia) con los representantes del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe para escuchar y profundizar en los temas propuestos para erradicar la violencia sexual contra la infancia.

Once representantes de gobiernos, entre ellos Colombia, Chile, Ecuador, Europa, Islandia, India, Sierra Leona, Uganda, Fiji, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros, y organizaciones de 30 países estuvieron presentes recorriendo las habitaciones, recibiendo las demandas y sumándose al compromiso de erradicar la violencia sexual contra la infancia en el mundo.

Más de 30 países se hicieron presentes. Las organizaciones que asistieron pertenecían a: Estados Unidos, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Paraguay, Francia, Inglaterra, España, Islandia, Países Bajos, Rusia, Países Bajos, Sudáfrica, Malawi, Fiji, Kenia, India, Zimbabue, Sierra Leona, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

Sobre la Primera Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez

Organizada por el Gobierno de Colombia, en colaboración con el Gobierno de Suecia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el representante especial del secretario general de la ONU sobre la Violencia contra la Niñez, esta conferencia reunió a delegaciones ministeriales, sociedad civil, sobrevivientes y jóvenes de todo el mundo. Su objetivo es impulsar cambios en políticas públicas, movilizar recursos y coordinar esfuerzos para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez.

Un espacio para la incidencia liderada por sobrevivientes y aliados

El evento satélite del 6 de noviembre proporcionó una plataforma única para que sobrevivientes, académicos/as, representantes de la sociedad civil y funcionarios/as de gobierno compartieran experiencias y debatieran estrategias para prevenir y responder a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Las demandas recogidas en este espacio se integraron al Llamado Global a la Acción que guiará los compromisos internacionales en la próxima década.

Demandas para la acción inmediata

El Informe Global sobre el Estado de la Prevención de la Violencia Contra la Niñez de 2020 indica que, a nivel mundial, uno de cada dos niños/as de 2 a 17 años es víctima de violencia. Una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 17 años. En 2022, más de 120 millones de mujeres jóvenes menores de 20 años alrededor del mundo han sufrido una relación sexual forzada.

Las demandas hacia los Estados, desarrolladas por sobrevivientes-activistas que sufrieron violencia sexual en su niñez o adolescencia junto con organizaciones aliadas, para el Llamado Global a la Acción incluyen: