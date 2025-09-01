Aunque las frutas contienen azúcares naturales que pueden causar picos de glucosa, la nutricionista Daniela Carrillo y el experto en frutas Joeal Granados, detallan que combinarlas con alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables permite una absorción más lenta y estabiliza los niveles de azúcar en sangre, lo cual es crucial para mantener un equilibrio metabólico.

Además, ambos especialistas enfatizan que la elección de frutas frescas y maduras, así como su adecuada conservación, maximiza sus beneficios nutricionales sin comprometer la salud, ofreciendo así estrategias prácticas para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar sabor o variedad en su dieta diaria.