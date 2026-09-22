Las frases más llamativas de la presentación de Óscar Ramírez con Alajuelense

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Comenzó la nueva era de Óscar el “Macho” Ramírez como entrenador de Alajuelense. El equipo rojinegro lo presentó la tarde de este martes en conferencia de prensa junto a Carlos Vela.

Ramírez dejó varias frases interesantes, pero lo que más destaca es su actitud enérgica y feliz, y también algunas aclaraciones puntuales.

¿Qué dijo el ‘Macho’?

Sobre su estado de ánimo: “Me siento contento y me siento con ganas, eso es lo importante en este momento, que me siento con ganas de asumir lo que está en la situación”.

La llegada de ‘Pipo’ González, a quien había sugerido: “Lo de Giancarlo fue una sugerencia en ese momento, les hablaba que era importante sabiendo que se necesitaba un líder con conocimiento de juego”.

Sobre su trato a los jugadores: “Soy un poco de meterme en cada cabeza de los muchachos, de lo que están viviendo con su entorno con su familia, esas cosas me hacen muy cercano con algunos de ellos”.

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La llegada de Carlos Vela y su relación con él: “Ayudar, hacerles entender lo que representa esto, darle un panorama claro y advertir cosas. La comunicación con Carlos problemas de nada, la comida nada más (dice que no come picante)”.

‘Macho’ tuvo sus momentos de “papá”, habló de los jugadores como hijos, y también mostró su faceta de hombre de familia al contar que meditó la decisión con sus papás y recibió algunos de sus consejos.