Las emociones impactan directamente el estómago, causando malestares como diarrea, náuseas o reflujo, según la Dra. Laureen Valerio, gastroenteróloga, quien explica que el estrés altera la función digestiva, llevando a síntomas crónicos como estreñimiento o gastritis.

Recomienda ajustes dietéticos, como aumentar fibra con ciruelas o chía y evitar café y harinas refinadas, además de sugerir terapias de relajación para manejar la conexión cerebro-intestinal.

Estos enfoques, combinados con atención psicológica si es necesario, ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida a largo plazo.