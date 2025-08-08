Las emociones humanas, como alegría o enojo, pueden materializarse en fiestas mediante trajes inspirados en la película Intensamente, según detalla Lizzailyn Torres, especialista en dinámicas emocionales, quien aclara que estos personajes permiten explorar sensaciones colectivas mientras se aprenden técnicas de identificación y manejo de estados anímicos.

Aunque los trajes tienen límites de uso por su complejidad térmica, su diseño facilita interacciones educativas donde los participantes reconocen respuestas corporales vinculadas a cada emoción, lo cual fortalece la inteligencia emocional en entornos lúdicos sin saturar los sentidos.