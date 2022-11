La Selección neerlandesa comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022 con una victoria por 2-0 ante su par de Senegal en el Al Thumama Stadium .

El partido, el cual correspondió a la primera fecha del grupo A, se presentó adverso por momentos para la Oranje, pero lo pudo sacar adelante en la recta final con los goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen.

Después de recibir un exquisito pase por alto de Frenkie de Jong, Gakpo anticipó a Edouard Mendy y rompió el cero a los 84 minutos con un cabezazo, que no es precisamente uno de sus puntos más fuertes.

De hecho, el joven de 23 años, que actualmente milita en PSV Eindhoven y mide 1.79 metros, convirtió apenas un gol de cabeza en los 106 encuentros que disputó en la Eredivisie, la liga de la primera división del fútbol de los Países Bajos.

1 – Cody Gakpo has scored as many headed goals at a #FIFAWorldCup (1) as he has in the Dutch Eredivisie (1 in 106 games). Timing. pic.twitter.com/JcZEBUFQFW

— OptaJohan (@OptaJohan) November 21, 2022

Luego, a los 98 minutos y 17 segundos, sobre el cierre del tiempo adicional que había agregado el árbitro Wilton Sampaio, Klassen capitalizó un rebote de Mendy y liquidó el pleito.

La curiosidad de dicho gol es que, excluyendo los anotados en tiempo suplementario, es el segundo más tardío en los Mundiales desde 1966; solo es superado por Mehdi Taremi, quien este mismo lunes descontó para Irán (2-6 vs Inglaterra) a los 102:30.

98:17 – Davy Klaassen’s goal after 98:17 is the second latest World Cup goal on record (since 1966) excluding extra time, after Mehdi Taremi’s goal earlier today (102:30). Climax. pic.twitter.com/VkzgzaNupr

— OptaJohan (@OptaJohan) November 21, 2022

