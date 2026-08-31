Las calles de Limón se llenaron de música, color, bailes y mucha tradición en su desfile de gala para festejar la cultura afrocostarricense.

El Grand Gala Parade reunió a miles de personas que disfrutaron de las expresiones culturales de la provincia caribeña.

Una de las asistentes asegura que “lo mejor de Limón es su gente y aquí represento a mi país, mi provincia y celebrando a los afrodescendientes”.

La celebración resaltó la riqueza cultural y el legado afrodescendiente en la región de Limón.