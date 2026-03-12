Las auroras boreales y su magia de iluminar con colores la noche

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Las auroras boreales son luces de colores que aparecen en el cielo nocturno, principalmente en las zonas cercanas al Polo Norte, y se producen cuando partículas cargadas del Sol chocan con gases de la atmósfera terrestre, liberando energía en forma de luz.

Este año, el fenómeno ha llamado la atención de científicos y observadores porque el Sol atraviesa uno de los momentos más activos de su ciclo de 11 años, conocido como máximo solar.

Durante este periodo, aumentan las tormentas solares que generan auroras más brillantes e incluso visibles en regiones inusuales.