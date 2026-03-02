El nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, Fernando Batista, ya atendió a la prensa en su presentación oficial junto a Osael Maroto.

A continuación, le presentamos 6 de las frases más llamativas que soltó el ‘Bocha’ la tarde de este lunes, tras recibir la camiseta de la tricolor.

Las frases más llamativas

“Preparado para el reto de este proceso, este proyecto que inicia hoy, estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene”, fue la primera que dijo al tomar el micrófono.

Aprovechó para agradecer al extrenador de la tricolor, Gustavo Alfaro, quien recientemente le dedicó un mensaje especia. “Públicamente le quiero agradecer las buenas palabras que ha tenido hacia mí, para mí es un orgullo de un gran profesional que haya hablado bien de mí, no solo desde lo deportivo sino también desde lo personal”.

Únase a nuestro canal de WhatsApp.

También, habló sobre juveniles y la oportunida para los jugadores experimentados: “Todos van a tener su oportunidad, lógicamente cuando empecemos a trabajar, veremos la actualidad y el momento de cada uno. Sí creo mucho en la conexión de la selección mayor y juveniles”.

Sobre su conocimiento de La Sele: “El conocimiento lo tengo. En el último año como entrenador de Venezuela, nosotros veníamos analizando mucho a Costa Rica y otras selecciones, pues los analizábamos como posibles rivales de repechaje, así que tengo conocimiento”.

¿Cumplirá su contrato de cuatro años? “Tuve la suerte y la oportunidad que todos los procesos en selección y clubes los pude cumplir y espero cumplir acá”.

Le puede interesar: ¿Jugadores jóvenes o experimentados? Fernando Batista responde cómo funcionará La Sele

“No lo dudé en empezar a hablar para venir acá, hoy que me toca ser el entrenador, creo que prometo mucho trabajo y sacrificio”, fue de las frases más destacadas, y con la que cerramos esta noticia.

Batista asumirá por primera vez el banqullo de La Sele en la próxima fecha fifa de este mes de marzo.