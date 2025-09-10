Por medio de un comunicado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió la lista de las personas más buscadas por esta institución.
¿Quiénes son?
- Jeiner Ulate Molina: Sentenciado a 6 años y 06 meses de prisión por el delito de Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.
- Jose Rubén Rojas Rueda: Sentenciado a 4 años y 03 meses, por el delito de Tentativa de Robo Agravado.
- Carlos Roberto Flores Segura: Sentenciado a 12 años y 03 meses de prisión por el delito de Abusos sexuales a persona menor de edad.
- Luis Fernando Torres Cárdenas: Sentenciado a 10 años de prisión por el delito de Abusos sexuales a persona menor de edad.
- Jesús Odir García Vargas: Sentenciado a 7 años de prisión por el delito de Posesión y Venta ilegal de drogas.
- Juan Pablo Salazar Soto: Sentenciado a 8 años de prisión Transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.
- Yeremy Josué Romero Mora: Sentenciado a 20 años de prisión por el delito de Homicidio Simple.
- Ricardo Martínez Blanford: Sentenciado a 7 años de prisión por el delito de Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.
- Yeikol Moisés Porras Camacho: Sentenciado a 5 años de prisión, por el delito de Robo Agravado.
- Jorge Iriarte Portocarrero: Sentenciado a 5 años de prisión por el delito de Privación de Libertad.
Imagen de los buscados
“La Sección de Capturas y Presentaciones del OIJ de San José, requiere la colaboración de la ciudadanía, para obtener información que ayude a dar con la ubicación de las diez personas mas buscadas por el OIJ“, dice el comunicado del OIJ.
Colaboración de la ciudadanía
En caso de tener información sobre estos sujetos, puede brindarla al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.