Lanzan globo al espacio con semillas endémicas y un motor de fumigadora para esparcirlas en Guanacaste

Una empresa costarricense distribuidora de marcas para el agro lanzó un globo aerostático al espacio con un motor de fumigadora y semillas endémicas.

La misión, que duró aproximadamente hora y media, alcanzó una altura máxima de 35 kilómetros antes de que el globo reventara y esparciera las semillas en Guanacaste.

Leonardo Sancho, representante de la empresa Olary, explicó que el proyecto buscaba enviar semillas de girasol, árboles endémicos y otras utilizadas en la agricultura guanacasteca. El motor y la estructura iban sostenidos al globo y este permitía llevar cierta cantidad de kilogramos al espacio.

El mayor reto fue recuperar la cámara que captó todo el proceso, ya que sin ella no tendrían evidencia del lanzamiento. “Creo que hicimos historia”, afirmó el representante Alejandro Sancho, al señalar que ninguna empresa en el país había logrado un reto como este por la tecnología e inversión requeridas. Los paracaídas evitaron que el motor y los aparatos cayeran de forma estrepitosa al suelo.