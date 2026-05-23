La Basílica Nuestra Señora de los Ángeles lanzó un importante comunicado tras darse a conocer que al menos dos disparos de arma de fuego impactaron la estructura.

¿Qué dijeron?

“La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles informa que este sábado 23 de mayo, minutos antes de las 9:00 a.m., se registraron impactos que rompieron parte del vidrio de la puerta sur que da acceso a la sacristía. Ante la imposibilidad de determinar la causa, se informó a las autoridades, las cuales realizan la investigación respectiva”, indicaron.

Denuncia

Además, detallan que interpusieron una denuncia sobre este caso.

Detalles sobre los impactos de bala en la Basílica de los Ángeles

Según la información compartida, al menos dos balas impactaron la estructura. Los impactos se dieron en la puerta de acceso a la sacristía de la Basílica.

Relato de testigos

Según testigos, a eso de las 8:20 a.m. habría pasado una motocicleta y se escucharon detonaciones en la iglesia.

El caso se encuentra en investigación.