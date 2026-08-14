En Garabito, Puntarenas, llegará la unidad móvil de mamografías de ALSALUS, donde las mujeres de la comunidad podrán acceder al examen de forma gratuita.
La atención estará disponible del 18 de agosto al 11 de septiembre. Para acceder al beneficio, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
Para realizarse el examen, deberán sacar cita previamente en el Área de Salud de Garabito o en el EBAIS correspondiente.
Finalmente, la programación indica que no es necesario contar con seguro médico. Además, recomiendan no aplicarse cremas, talcos ni desodorante antes del procedimiento.
También podría interesarle: Madre logra abrir su propio gimnasio tras enfrentar el desempleo
Por: Camila Rosales Méndez
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.