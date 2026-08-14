Lanzan campaña de mamografías gratuitas por casi un mes: conozca cómo acceder

Comunidades de Garabito podrán vivir esta iniciativa

En Garabito, Puntarenas, llegará la unidad móvil de mamografías de ALSALUS, donde las mujeres de la comunidad podrán acceder al examen de forma gratuita.

¿Cómo acceder a las mamografías?

La atención estará disponible del 18 de agosto al 11 de septiembre. Para acceder al beneficio, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 40 y 75 años.
  • Haber realizado su última mamografía en 2024 o antes.
  • Presentar un documento de identificación.

Para realizarse el examen, deberán sacar cita previamente en el Área de Salud de Garabito o en el EBAIS correspondiente.

Finalmente, la programación indica que no es necesario contar con seguro médico. Además, recomiendan no aplicarse cremas, talcos ni desodorante antes del procedimiento.

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Por: Camila Rosales Méndez

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