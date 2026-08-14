En Garabito, Puntarenas, llegará la unidad móvil de mamografías de ALSALUS, donde las mujeres de la comunidad podrán acceder al examen de forma gratuita.

¿Cómo acceder a las mamografías?

La atención estará disponible del 18 de agosto al 11 de septiembre. Para acceder al beneficio, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 40 y 75 años.

Haber realizado su última mamografía en 2024 o antes.

Presentar un documento de identificación.

Para realizarse el examen, deberán sacar cita previamente en el Área de Salud de Garabito o en el EBAIS correspondiente.

Finalmente, la programación indica que no es necesario contar con seguro médico. Además, recomiendan no aplicarse cremas, talcos ni desodorante antes del procedimiento.

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Por: Camila Rosales Méndez

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