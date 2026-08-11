Lanzan aplicación para identificar serpientes venenosas en Costa Rica

Una nueva herramienta permite conocer las especies de serpientes, su distribución y las recomendaciones que deben seguirse ante una mordedura.

¿De dónde salió la app?

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR) lanzó la aplicación móvil gratuita ICP-APP, diseñada para brindar información científica sobre las serpientes presentes en el país.

La herramienta permite identificar 25 especies de serpientes venenosas, conocer sus características, distribución aproximada y el tipo de antiveneno utilizado para cada ejemplar.

Además, incluye información sobre dos especies no venenosas que suelen confundirse con serpientes peligrosas.

¿Qué hacer ante una mordedura?

La aplicación incorpora un apartado de primeros auxilios, con recomendaciones sobre qué hacer y qué evitar ante una mordedura de serpiente.

Entre las prácticas que la herramienta busca prevenir está el uso de torniquetes, ya que pueden agravar el daño en los tejidos y complicar la atención médica.

Serpiente “Matabuey”, víbora venenosa más grande de América.

ICP-APP también ofrece un mapa interactivo por provincia, que permite consultar de manera aproximada cuáles especies de serpientes pueden encontrarse en cada zona.

Ya suma más de 4.000 descargas

La aplicación surgió a partir de las constantes consultas que recibe la UCR de personas que envían fotografías de serpientes para determinar si son peligrosas.

Según la institución, esta situación evidenció la necesidad de ofrecer información científica confiable y de fácil acceso.

ICP-APP está disponible para dispositivos con Android y iOS y ya supera las 4.000 descargas.

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Entre sus contenidos también incluye información sobre el Instituto Clodomiro Picado, los antivenenos, prevención de accidentes y preguntas frecuentes.

A futuro, la UCR planea incorporar inteligencia artificial para identificar serpientes mediante fotografías y recopilar datos georreferenciados sobre los avistamientos.

iOS: https://apps.apple.com/cr/app/icp-app/id6758861868

Android: https://play.google.com/store/apps/details?